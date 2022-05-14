Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1

14.05.2022 17:59
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Manisa FK atağında penaltı noktası yakınlarında Okan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hakan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Emre son anda uzanarak, topu tehlikeli bölgenin dışına çeldi.

14. dakikada Gakpa'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Emre üzerine gelen meşin yuvarlağı sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Okan, altıpas içerisinde boşta kalan topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada Ahmet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top uzak kale direğinin yanından auta gitti.

29. dakikada Tuzlaspor atağında Diack'ın kafa pasıyla orta saha yakınlarında meşin yuvarlağı önüne alan Sedat, rakiplerinden sıyrılarak hızla girdiği ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1

30. dakikada Tuzlaspor savunmasın hatasında topu kapan Gakpa'nın rakip ceza yayı sağından kaleye sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

64. dakikada Nizamettin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top sağ kale direğine çarparak penaltı noktası yakınlarındaki Gakpa'nın önüne düştü. Bu oyuncunun altıpas içerisinde bir kez daha yaptığı vuruşta kaleci Emre, son anda meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

70. dakikada Ozegovic rakibinden kaptığı topu sağ çaprazda hareketlenen Diallo'nun önüne bıraktı. Diallo'nun bekletmeden geriye çıkardığı pasta meşin yuvarlağı önüne alan Hakan'ın sert şutunda, top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 3-1

90+2. dakikada ceza sahası içerisinde Yiğit'in pasıyla topla buluşan Ozegovic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden filelere gitti. 4-1

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Turgut Doman xx, Muhammet Yumak xx, Murat Şener xx

Manisa FK: Birkan xx, Muhammet Taha xx, Landre xx, Sadi xx, Çağrı xx (Özgür dk. 81 ?), Gakpa xxx, Nizamettin xxx (Kouter dk. 81 ?), Hakan xxx (Yiğit dk. 87 ?), Diallo xx(Selim dk. 87 ?), Erhan Çelenk xx, Okan xxx(Ozegovic dk. 66 xxx)

Yedekler: Samet, Anıl, Arda, Yasin, Bedirhan

Teknik Direktör: Levent Bayraktar

Tuzlaspor: Emre x, Erhan Kartal x, İsmail x, Posmac x (Gökhan dk. 46 x), Ferhat x, Diack x (Tayfun dk. 54 x), Rotman x (Mustafa Emre dk. 58 x), Sedat xxx, Çekdar x, Ahmet x (Seymen dk. 46 x), Ezeh x (Ömer dk. 46 x)

Yedekler: Angeler, Hurşit, Bardhi, Kulakov, Onat

Teknik Sorumlu: Gökay Kavalcı

Goller: Okan (dk. 14), Gakpa (dk. 30), Hakan (dk. 70), Ozegovic (dk. 90+1) (Manisa FK), Sedat (dk. 29) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Nizamettin (Manisa FK), Posmac, Mustafa Emre, Erhan Kartal (Tuzlaspor) - MANİSA

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1

YORUMLAR
500
Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır Manisa FK, Tuzlaspor maçına hazır Manisa FK taraftarından coşkulu destek Manisa FK taraftarından coşkulu destek

Erhan Kartal, Spor Toto, Tuzlaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 4 Tuzlaspor: 1 - Son Dakika
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