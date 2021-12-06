Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2

87. dakikada Menemensporlu Rasheed, Ankara Keçiörengücü ceza sahasında Haşim ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

6. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Abdullah'ın ceza yayı önünden attığı ara pasta topla buluşan Ahmet, düz bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

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