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Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1

20.11.2021 18:05
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Menemenspor evinde Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Menemenspor evinde Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Abdullah ile verkaç yapan Ahmet Sagat, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek düz bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

29. dakikada Menemenspor yarı sahasından Abdullah Aydın'ın uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet Sagat'ın sert vuruşu, kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.

45+3. dakikada Sinan Akgül'ün sağ kanattan açtığı ortada topa dokunan Muhammed kaleciyi geçemedi, kaleciden dönen topa dokunan Rasheed savunmaya takıldı.

52. dakikada sol kanattan yüklenen Menemenspor'da Rasheed'in pasıyla ceza sahası yayının önünde topla buluşan Emre Özer, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

63. dakikada Doğa İşeri'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Kethevoama'nın indirdiği topa gelişine vuran Abraham, farkı 1'e indirdi. 2-1

80. dakikada sağ kanattan İbrahim Çolak ile köşe vuruşu kullanan Balıkesirspor'da, ceza sahasına gelen topa kafa vuruşuyla kaleye yönlendiren Abraham'ın pozisyonunda meşin yuvarlak sağ direk dibinden oyun alanını terk etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Kemal Elmas xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan Akgöl xx, Oğuzhan Çapar xx, Ömer Şahbaş xx, Mete Çelik xx, Emre Özer xxx (Cem Çelik dk. 77), Alhassan xx, Abdullah Aydın xx, Muhammed Ertürk xx (Gomes dk. 82 ?), Rasheed xx (Sabbah dk. 74 x), Ahmet Sagat xxx (Pote dk. 82 ?)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Emre Adıgüzel, Berkan Çakır, Kerem Paykoç, Batuhan Kırdaroğlu, Emir Şenocak

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Birol Parlak xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Brzjak x (Otoo dk. 63 x), Muhammed Ali Doğan x (Cemal Kızılateş dk. 62 x), Abraham xx, Oğuzhan Aynaoğlu x (Kethevoama dk. 46 x), İbrahim Halil Çolak xx, Erdem Gökçe xx, Abdulkadir Özgen x (Bosse dk. 46 x)

Yedekler: Vukovic, Alperen Erdinç, Bilalli, Sedat Dursun, Hüseyin Karabey, Anıl Taşdemir

Teknik Sorumlu: Giray Bulak

Goller: Ahmet Sagat (dk. 11), Emre Özer (dk. 52) (Menemenspor), Abraham (dk. 63) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Ömer Şahbaş, Ahmet Sagat, Cem Çelik, Sinan Akgöl, Batuhan Şen (Menemenspor), Muhammed Ali Doğan, Bezjak, Atilla Özmen, Birol Parlak, Bosse (Balıkesirspor) - İZMİR

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1

Abdullah Aydın, Balıkesirspor, Emre Özer, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Balıkesirspor: 1 - Son Dakika
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