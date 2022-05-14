Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2

14.05.2022 18:08
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Boluspor'da sağ çaprazda serbest vuruş kullanan Gökhan Karadeniz, topu ceza sahasına gönderdi. Karadeniz'in ortasını karşılayan Roshi meşin yuvarlağı sağ kale direğinden içeri gönderdi. 0-1

47. dakikada MKE Ankaragücü'nde sağ kanattan topla ilerleyen Güneren ceza sahası içine topu gönderdi. Altı pasta havadan gelen topa kafa ile vuran Zahid meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

72. dakikada sağ kanatta Zahid'in açtığı ortayı ceza yayı içinde değerlendiren Chahechouhe, vole ile vurduğu pozisyonda top sağ kale direği dibinden dışarı çıktı.

82. dakikada orta sahada topla buluşan Roshi topu sağ kanattan ceza sahasına kadar sürdü. Roshi'nin sağ köşeden yaptığı ortayı MKE Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda kazandığı pozisyonda Novak kaleyi gördü. Novak'ın kale üst köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Burak Cansız xx,

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Mehmet Murat Uçar xx, Sinan Osmanoğlu xx, Alperen Babacan xx, Yasin Güreler xx, Ali Kaan Güneren xx (Abdullah Durak dk. 65 x), Şahverdi Çetin xx, Atakan Dama x (Zahid dk. 46 xxx), Arif Emre Eren xx (Eren Derdiyok dk. 46 x), Muhammed Yasir Karabay xx (Ariyibi dk. 46 x), Chahechouhe xx (Erdem Özgenç dk. 80 ?)

Yedekler: Kaan Çinkaya, İshak Çakmak, Ulaş Yılmaz, Cem Ekinci, Furkan Ceylan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Boluspor: Selmani xx, Hakan Bilgiç xx, Fethi Özek xx, Emin Bayram xx, Bülent Cevahir x (Abdurrahim Dursun dk. 70 x), Abdurrahman Canlı xx (Ali Keten dk. 85 ?), Tugay Kaçar x (Jacob Novak dk. 75 x), Roshi xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Arda Köksal dk. 85 ?), Berk Yıldız xx (Kasongo dk. 85 ?), Bekim Balaj xx

Yedekler: Rybka, Oğul Kaan Doğan, Eray Ataseven, Bregu, Arda Hilmi Şengül

Teknik Direktör: Emre Toraman

Goller: Zahid (dk. 47) (MKE Ankaragücü), Roshi (dk. 14), Novak (90+2) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Chahechouhe (MKE Ankaragücü), Roshi, Fethi Özer (B. Boluspor) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2

YORUMLAR
500
MKE Ankaragücü, Süper Lig kutlamalarının programı belli oldu MKE Ankaragücü, Süper Lig kutlamalarının programı belli oldu Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti Boluspor, 3 puan için Ankara'ya gitti

Gökhan Karadeniz, MKE Ankaragücü, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2 - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:43 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 18:18:58. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement