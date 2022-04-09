Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0

09.04.2022 15:47
Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakika Keny'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Landel'in vuruşu ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Levent'in yaklaşık 30 metreden çektiği sert şut önce üst direğe, sonra kalecinin sırtına çarparak filelerle buluştu. 2-0

37. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topu önünde bulan Beykan, plase vuruşla farkı 3'e çıkaran golü attı. 3-0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman xx, Murat Şener xx, Özcan Sultanoğlu xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Dos Santos xx, Lokman Gör xx (Alpay Koldaş dk. 85 ?), Kerim Avcı xx (Akabueze dk. 74 x), Keny xx, Okan Alkan xx, Mehmet Özcan xx, Landel xx (Abdullah Balıkçı dk. 85 ?), Caner Cavlun xx, Levent Ayçiçek xx (Osmasij dk. 63 xx), Berkan Şimşek xx (Guido Koçer dk. 62 x)

Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Boluspor: Gentian Selmani xx, Fethi Özer xx, Tugay Kaçar xx (Eray Ataseven dk. 46 x) Dejvi Bregu xx (Arda Köksal dk. 57 x), Hakan Bilgiç xx, Arda Hilmi Şentürk xx, Gökhan Karadeniz xx (Jakob Novak dk. 46 x), Bülent Cevahir xx, Bertu Alican Özyürek xx, (Kemal Rüzgar dk. 77 x), Berk Yıldız xx, Bekim Balaj xx

Yedekler: Bartu Kulbilge, Oleksandr Rybka, Diarrassouba, Talha Erdoğan, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram

Teknik Direktör: Raha Kemal Erginer

Goller: Landel (dk. 11), Levent Ayçiçek (dk. 14), Beykan Şimşek (dk. 37) (RH Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Osmasij (dk. 90+2) (RH Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Berk Yıldız, Turgay Kaçar (Boluspor) Lokman Gör (RH Bandırmaspor) - BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0
Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0
Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0
Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0
Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0
Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0

YORUMLAR
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Bandırmaspor, Lokman Gör, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 Boluspor: 0 - Son Dakika
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