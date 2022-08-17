Boluspor'da hedef galibiyeti devam ettirmek - Son Dakika
Üye Girişi

Boluspor'da hedef galibiyeti devam ettirmek

17.08.2022 11:08
Boluspor'da hedef galibiyeti devam ettirmek

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini belirterek, "Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini belirterek, "Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Manisa FK ile oynadığı karşılaşmadan aldığı 3 puanın ardından Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Kendi evinde ligin ilk karşılaşmasına çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, buradan da 3 puanla ayrılarak galibiyetini devam ettirmek istiyor.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligdeki takımların tam olarak hazır olmadığını belirterek, "Hiçbir takımın fiziksel olarak ve takım oyunu anlamında hazır olmadığını gördük. Milli takım arasına kadar bu iniş çıkışlar her takımda görülecek. Kolay olmayacak ama oturduktan sonra ligde çok kaliteli isimler var. Çok ciddi yatırım yapan takımlar var. Biz de bunlardan birisiyiz. İlerleyen haftalarda daha iyi oyunlar ve skorlar olacağını düşünüyorum" dedi.

"Çok önemli oyuncular dışarıda kalacak"

Oyuncularının formalarının garanti olmadığını ifade eden Karafırtınalar, "Lig çok uzun. Bugün oynayan belki yarın kadroya giremeyecek. Belki kadroda olmayan 11'de oynayacak. Bu rotasyonları hep göreceğiz. Milli takım arasına kadar takımı oturtmaya çalışacağız. Ama hiç kimsenin forması garanti değil. Alan götürecek gibi görünüyor. Çünkü çok değerli isimler kadronun bile dışında kalıyor. Bir kaleci, bir de genç bir arkadaş aldıktan sonra 5 kişi kadroya almamız gerekiyor. Bizim de 26 kişilik çok değerli bir kadromuz var. Çok önemli oyuncular dışarıda kalacak. Bu rekabet başarıyı getirecek diye düşünüyorum. Bizim için tercih yapmak kolay değil. En iyisini tercih ederek sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

"Zor bir maç olacak"

Gençlerbirliği maçı ile ilgili de konuşan Sait Karafırtınalar, "Geçen hafta ligin en diri iki takımı oynadı, Gençlerbirliği ile Altınordu. Seyir zevki açısından güzel bir maç oldu. Zor bir maç olacak. Ligin genç ve diri takımlarından birisiyle oynayacağız. Ona göre bizim de planlarımız var. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

YORUMLAR
500
Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi Açıklaması Boluspor, Gençlerbirliği maçına odaklandı Boluspor, Gençlerbirliği maçına odaklandı
Kaynak: İHA

Sait Karafırtınalar, Gençlerbirliği, Boluspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'da hedef galibiyeti devam ettirmek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:28 İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:13 Polisi harekete geçiren olay! Kocasını toprağa gömerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:31:37. #1.11#
SON DAKİKA: Boluspor'da hedef galibiyeti devam ettirmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement