Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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