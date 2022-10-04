Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı

04.10.2022 15:38
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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