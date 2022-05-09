Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Eyüpspor: 2 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Eyüpspor: 2

09.05.2022 00:57
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Eyüpspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Tuzlaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Eyüspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Tuzlaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Eyüspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın xx, Sezgin Çınar xx, Gökmen Baltacı xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan Kartal xx, Posmac xx, Gökhan Akkan xx (Ferhat Öztorun dk. 83 ?), Mehmet Coşkun xx (Mustafa Emre Can dk. 64 x), Bardhi xx, Rotman xx, Sedat Şahintürk xx (Safa Kanlı dk. 79 x), Çekdar Orhan xx (Diack dk. 64 x), Ahmet Yazar xx, Onat Kutay Kurt xx (Harris dk. 64 x)

Yedekler: Angeler, Kulakov, Mahsun Şarli, Ömer Gül

Teknik Sorumlu: Gökay Kavalcı

Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Popov xx (Mete Kaan Demir dk. 46 x), Buatu xx, Yalçın Kılınç xx (Kemal Tokak dk. 46 x), Bülent Uzun x Bekir Yılmaz xx (dk. 46 Ahmed Ildiz x), Timur Temeltaş xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Thill xx (Jesse Sekidika dk. 82 ?), Pa Dibba xx, Umut Bulut xx (Enes Keskin dk. 73 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Enes Ersoy Öztürk, Caner Hüseyin Bağ, Mikail Okyar

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Onat Kutay Kurt (dk. 6), Ahmet Yazar (dk. 25), Gökhan Akkan (dk. 54) (Tuzlaspor), Ahmed Ildız (dk. 51), Pa Dibba (dk. 59) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Rotman, Harris (Tuzlaspor), Timur Temeltaş, Enes Keskin (Eyüpspor) - İSTANBUL

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Mustafa Kemal Atatürk, Olimpiyat, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Eyüpspor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 3 Eyüpspor: 2 - Son Dakika
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