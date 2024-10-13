Salon: Akkuş
Hakemler: Yavuz Akdemir, Gürhan Gül
Akkuş Belediyespor: Masliev, Ali Eren Öztürk, Berkün Eber Üstündağ, Didovic, Hakan Polat, Mitrasinovic (Umut Durur, Egecan Avcıl, Ozan Ataseven, Berkay Yavuz, Burhan Zorluer, Aslan Ekşi)
Spor Toto: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia (Muhammed Kaya, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Beytullah Hatipoğlu)
Setler: 22-25, 15-25, 19-25
Süre: 102 dakika (46, 22, 34)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Spor Toto, Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Spor Toto, Akkuş'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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