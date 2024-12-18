Spor Toto Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor Toto Çeyrek Finale Yükseldi

Spor Toto, WWK Volleys'i 3-2 yenerek CEV Challenge Kupası çeyrek finaline yükseldi.

18.12.2024 17:21
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Vasileios Nikakis (Yunanistan), Boris Kovac (Slovakya)

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Batuhan Avcı, Muhammet Kaya)

WWK Volleys: Rodriguez, Mayaula, Burggraf, Gruvaeus, İlic, John (Matsuo, Brandt)

Setler: 25-19, 22-25, 27-29, 25-15, 15-7

Süre: 115 dakika (25, 25, 31, 21, 13)

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında Alman ekibi WWK Volleys'i 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Spor Toto, çeyrek finalde Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

Kaynak: AA

Yunanistan, Finans, Spor, Paok, Son Dakika

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