Spor Toto, CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Bulgaristan'ın Neftohimik Burgas ekibini 3-0 mağlup ederek avantajlı skor elde etti.
Salon: Arena Burgas
Hakemler: Fernando Julian Cerrato Gonzalez (İspanya), Veaceslav Prozorov (Makedonya)
Neftohimik: Rozalin Penchev, Ventsislav Ragin, Rafal Faryna, Axel Truhtchev, Simon Krajcovic, Dobromir Dimitrov, Vladislav Ivanov (L), Krasimir Georgiev
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Salvador Hidalgo, Mustafa Koç, Thomas Edgar, Thomas Muagututia, Mustafa Cengiz, Beytullah Hatipoğlu (L)
Setler: 20-25, 24-26, 18-25
Süre: 81 dakika (24, 30, 27) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Spor Toto'dan Avantajlı Galibiyet - Son Dakika
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