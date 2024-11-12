Spor Toto'dan Avantajlı Galibiyet - Son Dakika
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Spor Toto'dan Avantajlı Galibiyet

Spor Toto\'dan Avantajlı Galibiyet

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Neftohimik Burgas'ı 3-0 yenerek tur için avantaj sağladı.

12.11.2024 21:54
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Spor Toto, CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Bulgaristan'ın Neftohimik Burgas ekibini 3-0 mağlup ederek avantajlı skor elde etti.

Salon: Arena Burgas

Hakemler: Fernando Julian Cerrato Gonzalez (İspanya), Veaceslav Prozorov (Makedonya)

Neftohimik: Rozalin Penchev, Ventsislav Ragin, Rafal Faryna, Axel Truhtchev, Simon Krajcovic, Dobromir Dimitrov, Vladislav Ivanov (L), Krasimir Georgiev

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Salvador Hidalgo, Mustafa Koç, Thomas Edgar, Thomas Muagututia, Mustafa Cengiz, Beytullah Hatipoğlu (L)

Setler: 20-25, 24-26, 18-25

Süre: 81 dakika (24, 30, 27) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Finans, Spor, Son Dakika

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