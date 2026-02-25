Spor Toto Deplasmanda Galip - Son Dakika
Spor Toto Deplasmanda Galip

Spor Toto Deplasmanda Galip
25.02.2026 17:00
Spor Toto, Efeler Ligi'nde ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sevilay Gezer Boyacı

ON Hotels Alanya Belediyespor: Çağatay Durmaz, Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Mojarad, Saadat, Abdullah Çam (Zeka Çağatay Kır, Marshall, İbrahim Emet, Azizcan Ataoğlan, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Seganov)

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Muhammed Kaya, Burak Mert)

Setler: 25-23, 20-25, 25-21, 21-25, 10-15

Süre: 144 dakika (31, 28, 28, 34, 23)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Spor Toto, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA

Alanya Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Deplasmanda Galip - Son Dakika

SON DAKİKA: Spor Toto Deplasmanda Galip - Son Dakika
