Spor Toto, Efeler Ligi'nde Sungurlu Belediyespor'u Ankara'da 3-1 mağlup etti

Spor Toto, Efeler Ligi'nde Sungurlu Belediyespor'u Ankara'da 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Spor Toto, Ankara'da ağırladığı Sungurlu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. 25-20, 20-25, 25-23 ve 25-19'luk setlerle tamamlanan karşılaşma 116 dakika sürdü.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Sadık Canyurt
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Rares, Mustafa Koç, Jaime, Vasina, Yunus Emre Tayaz (Hasan Yeşilbudak, Muhammet Aray, İzzet Ünver, Melih Sıratca, Orçun Ergün, Hakkı Çapkınoglu)
Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Mestre, Ahmet Kaan Karaçil, Ensing, Espeland, Kemal Kayhan (Serkan Koçak, Ümit Demir, Oğulcan Yatgın, Eren Kanlı)
Setler: 25-20, 20-25, 25-23, 25-19
Süre: 116 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Spor Toto, Ankara'da konuk ettiği Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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