Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, RK Vogosca'yı 37-21 yenerek 2. tura yükseldi - Son Dakika
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Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, RK Vogosca'yı 37-21 yenerek 2. tura yükseldi

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Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşında Bosna Hersek'in RK Vogosca takımını 37-21 mağlup etti. Turun ilk maçını da 40-22 kazanan Ankara temsilcisi, adını 2. tura yazdırdı.

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek'in RK Vogosca takımını 37-21 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

THF Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını Spor Toto, 20-9 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Spor Toto, karşılaşmadan 37-21 galip ayrıldı.

Turun ilk maçını da 40-22 kazanan Ankara temsilcisi, bu sonuçla adını 2. tura yazdırdı.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, RK Vogosca'yı 37-21 yenerek 2. tura yükseldi - Son Dakika

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