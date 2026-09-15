Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, RK Vogosca'yı 37-21 yenerek 2. tura yükseldi
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşında Bosna Hersek'in RK Vogosca takımını 37-21 mağlup etti. Turun ilk maçını da 40-22 kazanan Ankara temsilcisi, adını 2. tura yazdırdı.
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek'in RK Vogosca takımını 37-21 mağlup ederek 2. tura yükseldi.
THF Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını Spor Toto, 20-9 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Spor Toto, karşılaşmadan 37-21 galip ayrıldı.
Turun ilk maçını da 40-22 kazanan Ankara temsilcisi, bu sonuçla adını 2. tura yazdırdı.
Kaynak: AA
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