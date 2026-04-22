Spor Toto, Halkbank'ı 3-2 Yendi

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Pelenk
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Sliwka (Volkan Döne, Tuna Uzunkol, Ömercan Burak Karahan, Yiğit Hamza, Sotola, Ertuğrul Gazi Metin, Hidalgo, Arda Bostan, Umut Özdemir)
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, İzzet Ünver, Emin Gök, Doğukan Yaltıraklı, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, Mehmet Ege Biber, Tuinstra)
Setler: 23-25, 25-20, 29-27, 21-25, 12-15
Süre: 153 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Spor Toto, Halkbank'ı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Etabın ikinci maçı 25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yine Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
