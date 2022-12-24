1. Lig karşılaşmasında neler oluyor? 32 dakika sonunda tabelaya bakanlar büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

1. Lig karşılaşmasında neler oluyor? 32 dakika sonunda tabelaya bakanlar büyük şaşkınlık yaşadı

24.12.2022 14:47
1. Lig karşılaşmasında neler oluyor? 32 dakika sonunda tabelaya bakanlar büyük şaşkınlık yaşadı

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor, sahasında Altay'ı misafir etti. İlk 12 dakikada atılan 3 gol sonucu konuk ekibin 2-1 önde götürdüğü maçta skoru, ev sahibi 32. dakikada bulduğu golle dengeledi. İlk yarı bu şekilde biterken kısa sürede atılan 4 gol sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, "Gözlerimizin pası silindi" ve "Gole doyduk" gibi yorumlarda bulundu.

Tuzlaspor ile Altay, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 15 Temmuz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısındaki gol düellosu futbolseverleri adeta mest etti.

32 DAKİKADA 4 GOL ATILDI

Altay karşılaşmanın 4. dakikasında Ceyhun Gülselam ve 10. dakikasında Paixao'nun golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Hemen reaksiyon gösteren Tuzlaspor ise 12. dakikada Bilal Başacıkoğlu ile farkı 1'e indirdi. İstanbul ekibinde 32. dakikada Adeniyi attığı golle maça dengeyi getiren isim oldu. 32 dakikada 4 golün atıldığı maç sosyal medyada da gündem oldu.

TUZLA ATEŞ HATTINDA

Spor Toto 1. Lig'de Altay, 21 puanla 12. sırada bulunuyor. Ateş hattında yer alan Tuzlaspor ise 16 puanla 15. sırada.

YORUMLAR
500
Altay'da eksi 3 puan üzüntüsü Altay'da eksi 3 puan üzüntüsü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig karşılaşmasında neler oluyor? 32 dakika sonunda tabelaya bakanlar büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 1. Lig karşılaşmasında neler oluyor? 32 dakika sonunda tabelaya bakanlar büyük şaşkınlık yaşadı
14:18 Erzurum'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü yeni müjde vereceğiz
14:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu acılı anneyle konuştuktan sonra açıkladı: İlk işim kellelerini kesmek olacak
14:02 Sesiyle değil hamaratlığıyla gündem olan Melek Mosso, hamur yoğurduğu anları takipçileriyle paylaştı
13:16 Dünya Kupası töreninde bişt giyen Lionel Messi'ye dudak uçuklatan teklif!
13:03 Diyarbakır'da üvey kız kardeşini taciz edip, erkek kardeşine cinsel istismarda bulunan şüpheli annenin şikayetiyle tutuklandı
12:58 Dolapta cesedi bulunan perdecinin katil zanlısı olay yerinde polisi izlerken yakayı ele vermiş
13:01 Hastanelerdeki randevu sıkıntısı için iki yeni uygulama hayata geçiyor
12:44 Korona kabusu tekrar başladı! Morglarda yer kalmayan ülkede vaka sayısı 20 günde 250 milyon oldu
12:40 Murat Sancak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisini doğruladı! Milli futbolcu her an imza atabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2022 15:00:15. #1.13#
SON DAKİKA: 1. Lig karşılaşmasında neler oluyor? 32 dakika sonunda tabelaya bakanlar büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement