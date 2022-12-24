1. Lig karşılaşmasında neler oluyor? 32 dakika sonunda tabelaya bakanlar büyük şaşkınlık yaşadı

Tuzlaspor ile Altay, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 15 Temmuz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısındaki gol düellosu futbolseverleri adeta mest etti.

32 DAKİKADA 4 GOL ATILDI

Altay karşılaşmanın 4. dakikasında Ceyhun Gülselam ve 10. dakikasında Paixao'nun golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Hemen reaksiyon gösteren Tuzlaspor ise 12. dakikada Bilal Başacıkoğlu ile farkı 1'e indirdi. İstanbul ekibinde 32. dakikada Adeniyi attığı golle maça dengeyi getiren isim oldu. 32 dakikada 4 golün atıldığı maç sosyal medyada da gündem oldu.

TUZLA ATEŞ HATTINDA

Spor Toto 1. Lig'de Altay, 21 puanla 12. sırada bulunuyor. Ateş hattında yer alan Tuzlaspor ise 16 puanla 15. sırada.