Tuzlaspor-Altay karşılaşmasında olay protesto! Son dakikada yaşananların ardından maçı bıraktılar - Son Dakika
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Tuzlaspor-Altay karşılaşmasında olay protesto! Son dakikada yaşananların ardından maçı bıraktılar

25.12.2022 10:56
Tuzlaspor-Altay karşılaşmasında olay protesto! Son dakikada yaşananların ardından maçı bıraktılar

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Tuzlaspor, 2 farklı geriye düştüğü karşılaşmada Altay'ı 4-2 yendi. 90+1. dakikada siyah-beyazlıların bir futbolcusu orta sahada yerde kalmışken, Tuzlasporlu Yahaya'nın topu ağlara yollamasına Altaylı oyuncular tepki gösterdi. Santra sonrası sahada hareketsiz kalan İzmir ekibinin futbolcuları, hakemi ve Tuzlasporlu oyuncuları protesto etti.

Tuzlaspor'un Altay'ı 4-2 yendiği mücadelenin son dakikalarında İzmir ekibinin futbolcularını oldukça sinirlendiren anlar yaşandı.

32 DAKİKADA 4 GOL

Altay karşılaşmanın 4. dakikasında Ceyhun Gülselam ve 10. dakikasında Paixao'nun golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Hemen reaksiyon gösteren Tuzlaspor ise 12. dakikada Bilal Başacıkoğlu ile farkı 1'e indirdi. İstanbul ekibinde 32. dakikada Adeniyi attığı golle maça dengeyi getiren isim oldu. 63. dakikada yine sahneye çıkan Adeniyi'nin golüyle İstanbul ekibini öne geçirdi.

ALTAYLI FUTBOLCULARDAN PROTESTO

Mücadelede dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise Yahaya farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Ancak bu gol Altaylı futbolcuların büyük tepkisini çekti. Siyah-beyazlılarda bir isim yerde yatarken Tuzlaspor'un bulduğu gol sonrası, hakem ve Tuzlasporlu futbolculara tepki gösteren Altaylı oyuncular, santra sonrası hareketsiz kaldı ve maçın bitmesini bekledi.

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