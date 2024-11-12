Spor Toto, Neftohimik'i 3-0 Yendi

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i deplasmanda 3-0 yendi.
Burgaz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan müsabakayı 25-20, 26-24 ve 25-18'lik setlerle Spor Toto kazandı.
Rövanş karşılaşması, 21 Kasım'da Ankara'da yapılacak.
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