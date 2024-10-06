Spor Toto'nun Zorlu Zaferi - Son Dakika
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Spor Toto'nun Zorlu Zaferi

Spor Toto, Efeler Ligi'nde TÜRŞAD'ı 3-2 yenerek sezona galibiyetle başladı.

06.10.2024 17:46
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Engin Duman

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Oliva, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan, Muhammed Kaya)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Taha Erden, Bojic, Kadir Bircan ( Burak Mert, Burak Topcu, Berke Eray Yetkin)

Setler: 25-21, 25-21, 32-34, 23-25, 15-12

Süre: 156 dakika (31, 26, 51, 30, 18)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Spor Toto, konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-2 yendi.

Kaynak: AA

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