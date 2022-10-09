22. dakikada Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler 'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Alanyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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