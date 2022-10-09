Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

09.10.2022 19:04
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

50. dakika paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kerim arka direğe ortasını yaptı, Kaan Kanak gelişine sert vurdu, kaleci son anda topu çelmeyi başardı.

51. dakika da Kaan Kanak ceza sahası çizgisinden üzerinden sert vurdu savunmadan dönen topa ceza sahası dışından Onur Ergün bekletmeden şutunu çekti, top direkten döndü.

72. dakikada orta sahada topla buluşan Onur Ergün, Kevin Varga'ya pasını aktardı. Varga'nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Burak Öksüz röveşata vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Ahmed Hassan vuruşunu yaptı, kaleci Erce son anda topu çeldi.

Stat: Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Mustafa Sönmez xx

Hatayspor: Erce xx, Kaan Kanak xxx, Burak Öksüz xxx, Vranjes xx, Kerim xxx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 59 xx), Aabid xx (Musa Çağıran dk. 86 ?), Onur xxx, Boudjemaa xx, Lobjanidze xx (Adekugbe dk. 86 ?), El Kaabi xxx (Ze Luis dk. 86 ?), Bertuğ xx (Kevin Varga dk. 69 xx)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Recep Yılmaz, Sadık Baş, Dylan Saint-Louis

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Alanyaspor: Runarsson xx, Balkovec xxx, Fatih xx (Rassoul dk. 77 xx), Furkan xx, Pereira xx, Efkan xx (Arnaud Lusamba dk. 65 xx), Umut xx (Famara Diedhiou dk. 77 xx), Doumbia xx, Candeias x (Oğuz Aydın dk. 54 xx), Efecan xxx, Hassan xx

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Kayra Erciyas, Oussama Targhalline, Ismail Zehir, Eduardo

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Burak Öksüz (dk. 72) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Boudjema, Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Efecan, Balkovec (Alanyaspor) - HATAY

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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