Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)

21.05.2022 19:49
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, İH Konyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, İH Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Umut'un pasında çapraz pozisyonda meşin yuvarlağın sahibi olan Nkoudou'nun yerden çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

42. dakikada Rahmanovic kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasta sol kanatta Michalak'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girip son çizgiye inmeden arka direğe yaptığı ortaya geriden gelen Rahmanovic, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 0-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Bozbey xx

Beşiktaş: Emre xx, Serdar xx, Necip xx, Montero xx, Kenan xx, Can xx, Emirhan xx, Umut xx, Ghezzal xx, Nkoudou xx, Larin xx

Yedekler: Göktuğ, Kerem, Atiba, Pjanic, Berkay, Teixeira, Batshuayi, Güven, Emirhan, Aytuğ

Teknik Direktör: Valerien Ismael

İH Konyaspor: Sehic xx, Barış xx, Adil xx, Uğurcan xx, Guilherme xx, Soner xx, Rahmanovic xx, Michalak xx, Hadziahmetovic xx, Amilton xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Erten, Alberk, Ekrem, Endri, Oğulcan, Bytyqi, Ahmed Hassan, Mpoku, Ahmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Rahmanovic (dk. 42) (İH Konyaspor)

Sarı kartlar: Serdar (Beşiktaş), Cikalleshi, Sehic (İH Konyaspor) - İSTANBUL

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Beşiktaş-Konyaspor maçından notlar Beşiktaş-Konyaspor maçından notlar İttifak Holding Konyaspor maçından notlar İttifak Holding Konyaspor maçından notlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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