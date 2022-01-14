Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe yapılan ortayı Recep arkaya aşırttı. Kale önünde Muhammet'in dokunuşunu kaleci Ersin çizgi üzerinde kontrol etti.
15. dakikada Emirhan'ın pasıyla ceza yayı sol tarafında topu önünde bulan Pjanic'in sert şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
44. dakikada Maxim'in pasında sol kanatta meşin yuvarlağın sahibi olan Sagal'ın ceza alanına girmeden çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Ersin kornere gönderdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mustafa Sarvanlar xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Welinton xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx, Miralem Pjanic xx, Emirhan İlkhan xx, Güven Yalçın xx, Michy Batshuayi xx
Yedekler: Emre Bilgin, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Cyle Larin, Kenan Karaman
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Amedej Vetrih xx, Ertuğrul Ersoy xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Angelo Sagal xx, Doğan Erdoğan xx, Furkan Soyalp xx, Recep Niyaz xx, Alexandru Maxim xx, Muhammet Demir xx
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mustafa Bozan, Gürkan Okan, Alexander Merkel, Yusuf Türk, Enver Cenk Şahin, Bahadır Gölgeli, Torgeir Börven, Berke Gürbüz
Teknik Direktör: Erol Bulut - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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