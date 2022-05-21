Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

21.05.2022 20:56
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İH Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İH Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada defansın arkasında sarkan Rahmanovic hızla ceza sahası içine girip kale önünde vuruş yapmak isterken Montero son anda araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

66. dakikada Batshuayi'nin ceza yayından yerden vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi, defans da topu taca gönderdi.

83. dakikada sol kanattan Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Güven'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak defansa da çarparak kalenin sağından kornere gitti.

90. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten döndü.

90+1. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Bozbey xx

Beşiktaş: Emre xx, Serdar xx, Necip xx, Montero xx, Kenan xx, Can xx (Atiba dk. 68 x), Emirhan xx, Umut xx (Teixeira dk. 81 ?), Ghezzal xxx, N'Koudou xx (Batshuayi dk. 60 x), Larin xx (Güven dk. 60 x)

Yedekler: Göktuğ, Kerem, Pjanic, Berkay, Emirhan, Aytuğ

Teknik Direktör: Valerien Ismael

İH Konyaspor: Sehic xx, Barış xx (Oğulcan dk. 60 x), Adil xx, Uğurcan xx, Guilherme xx, Soner xx, Rahmanovic xx (Endri dk. 71 x), Michalak xx (Alberk dk. 87 ?), Hadziahmetovic xx, Amilton xx (Bytyqi dk. 72 x), Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 46 x)

Yedekler: Eray, Erten, Ekrem, Mpoku, Ahmet

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Kenan Karaman (dk. 90+1) (Beşiktaş), Rahmanovic (dk. 42) (İH Konyaspor)

Sarı kartlar: Serdar, Ghezzal, Montero (Beşiktaş), Cikalleshi, Sehic, Ahmed Hassan (İH Konyaspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
20:43 Dolmabahçe'de dikkat çeken misafir! Beşiktaş'ın transfer listesindeki futbolcu maçı tribünden izledi
20:41 Dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü hakkında TTB'den uyarı: Küresel düzeyde önem verilmesi gerekiyor
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 21:25:47. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement