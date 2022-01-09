Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

09.01.2022 21:07
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına Boldrin'in yaptığı ortada topa kafa ile karşılık veren Pohjanpalo'nun vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

59. dakikada Fabricio ile gerçekleştirdikleri şık paslaşmada topla buluşan Boldrin, Beşiktaş ceza sahasının dışına kadar getirdiği topla vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ersin'in kucağında kaldı.

60. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Emirhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

69. dakikada Sol kanattan Boldrin'in yaptığı ortada kafa vuruş kaleci Ersin'den seken Pohjanpalo yerde yaptığı ikinci hamleyle ayağıyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Gökhan Gönül x, Selim xx, Holmen xx, Cemali x, Fabricio xx (Deniz Hümmet dk. 84 ?), Dkovic x (Alper dk. 62 x), Umar xx (Sabo dk. 62 x), Boyd xx (Dabo dk. 62 x), Boldrin x, Pohjanpalo xxx (Emir Han dk. 89 ?)

Yedekler: Tarık, Ronaldo Mendes, Phiri, Alberk, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Montero xx, Necip xx, Welinton xx, Vida xx (Serdar Saatçi dk. 63 x), Güven xx (Gökhan Töre dk. 82 ?), Josef de Souza xx, Michy Batshuayi xxx, Emirhan xx, Umut Meras xx (Rıdvan Yılmaz dk. 89 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

Antrenör: Halim Okta

Goller: Pohjanpalo (dk. 56, 69) (Çaykur Rizespor), Batshuayi (dk. 25 pen.), Emirhan (dk. 60) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Gökhan Gönül (dk. 85) (Çaykur Rizespor), Montero (dk. 86) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Gökhan Gönül, Fabricio Baiano, Umar, Boldrin (Çaykur Rizespor), Vida, Montero (Beşiktaş) - RİZE

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Beşiktaş, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı         
21:09
Aksiyon dolu maçta beraberliğe razı oldular! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi Aksiyon dolu maçta beraberliğe razı oldular! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi         
20:57
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı         
17:18
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22

Son Dakika Haberleri
21:03 Bu defa da Kırgız-Kazak gerilimi! Kırgızistan caz müzisyeni yüzünden nota verdi
20:57 Aksiyon dolu maçta beraberliğe razı oldular! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi
20:45 Pizzacıyı işkencehane olarak kullandılar! İsviçre'nin ortasında PKK işkencesi
20:30 Araba almayı düşünenlere iyi haber! Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor
20:18 Kripto parası olanlar dikkat! Bank of America'dan piyasaları altüst edecek uyarı geldi
20:18 Beşiktaş'ın yeni prensi Emirhan ayakta alkışlandı! Gökhan Gönül'den Emirhan'a ağabey şefkati
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi
19:28 Marmaris'te 20 dakika boyunca dolu yağdı! Arabalar ve dükkanlar zarar gördü
19:27 Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü! Evdekiler gözaltında
18:05 Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 21:14:37. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Beşiktaş: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement