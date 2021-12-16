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Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

16.12.2021 09:17
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, yarın yapılacak GZT Giresunspor-Altay maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, yarın yapılacak GZT Giresunspor- Altay maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında GZT Giresunspor ile Altay, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligin 17. haftası, 19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyle son bulacak.

İki ekip, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor- Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor- Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Aralık, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor - Son Dakika Spor


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