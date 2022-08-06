Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından

06.08.2022 22:59
Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk maçında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama yine de pozisyonlarımız vardı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk maçında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama yine de pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı içeride konuşup değişiklik yaptıktan sonra çok iyi başladık, çok güzel pozisyonlarda yakaladık, golümüzü de bulduk" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Ligin ilk maçı olduğu için takımın birbirini tanımadığını ve istedikleri şekilde oyun kuramadıklarını belirten Çalımbay, "Onun için berabere biten bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama yine de pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı içeride konuşup değişiklik yaptıktan sonra çok iyi başladık, çok güzel pozisyonlarda yakaladık, golümüzü de bulduk." diye konuştu.

Çalımbay, daha sonra oyundan kopmadan mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.

Oynadıkları oyunun üzerine çıkmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor. Avrupa'da böyle oynadığımız zaman bizim için çok zor olur. Bunların çok üstüne çıkmamız gerekiyor, bunun da farkındayız. Tabi ki eksik arkadaşlarımız da var, maç eksiği, antrenman eksiği olanlar var. Leke James'in biran önce maç temposunu kazanması lazım. Onun için bütün takımlar 3-4 haftadan sonra kendini belli eder ve çok iyi duruma gelirler."

"Benim istediğim sadece üç oyuncu kaldı"

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Çalımbay, şöyle devam etti:

"Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz ve geçen sezon eksiklikten dolayı elendik. Bu sene Avrupa'dan kopmak istemiyorum, özellikle de play-off maçımız da Malmö takımı büyük ihtimal gelecek. Bizim de tanıdığımız bir takım ve burada da lig maçları oynayacağız. Şimdi bizim Adana Demirspor ile maçımız, arkasından kupa ve arkasından Alanyaspor ile maçımız var. Sonra Avrupa maçı ve ardından Beşiktaş maçımız olacak. Play-off oynadığımız takım kuvvetli takımlar bunların hepsi. Eğer biz iyi bir takım kuramazsak ve eksikliklerimizi gideremezsek sıkıntı yaşarız. İki tarafı da götürme açısından sıkıntı yaşarız."

Çalımbay, transfer konusunda yönetimin çalışma yürüttüğünü dile getirerek, "Benim istediğim sadece üç oyuncu kaldı. Bir kanat oyuncusu, bir forvet arkası ve bir tane de 8 numara. Bizim tek istediğimiz bu. Bizden 9 oyuncu gitti, şuana kadar 4 oyuncu aldık. Bizim eksiklerin yerini tamamlasak yeter." dedi.

Kanat oyuncusu olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, istedikleri oyuncuların takıma katılmasıyla alternatifli bir kadrolarının olacağını ve ligde yukarı sıraları hedeflediklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Çalımbay: 'Böyle oynarsak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanırız.' Çalımbay: 'Böyle oynarsak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok zorlanırız.' Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından
Kaynak: AA

Rıza Çalımbay, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:36 Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor
22:23 İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın "Uyuşturucunun iktidarımızda yeri yok" sözlerine Bakan Soylu'nun açıklamalarıyla cevap verdi
22:03 Ünlü futbolcunun düğünde şaşkınlık yaratan olay! Gelini dansa kaldıran damat kendisi değilmiş
21:42 Galatasaray, Dries Mertens transferini KAP'a bildirdi
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
20:53 Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor! Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı
20:50 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş
20:42 Dolmabahçe'de Beşiktaş kayıp! Rakip kaleyi göremediler
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
20:20 Kocaeli'de konuşan Bakanı Soylu kalabalığa böyle bağırdı: Seçim akşamı Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 22:59:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement