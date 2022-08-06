Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk maçında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama yine de pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı içeride konuşup değişiklik yaptıktan sonra çok iyi başladık, çok güzel pozisyonlarda yakaladık, golümüzü de bulduk" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Ligin ilk maçı olduğu için takımın birbirini tanımadığını ve istedikleri şekilde oyun kuramadıklarını belirten Çalımbay, "Onun için berabere biten bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama yine de pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı içeride konuşup değişiklik yaptıktan sonra çok iyi başladık, çok güzel pozisyonlarda yakaladık, golümüzü de bulduk." diye konuştu.

Çalımbay, daha sonra oyundan kopmadan mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.

Oynadıkları oyunun üzerine çıkmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor. Avrupa'da böyle oynadığımız zaman bizim için çok zor olur. Bunların çok üstüne çıkmamız gerekiyor, bunun da farkındayız. Tabi ki eksik arkadaşlarımız da var, maç eksiği, antrenman eksiği olanlar var. Leke James'in biran önce maç temposunu kazanması lazım. Onun için bütün takımlar 3-4 haftadan sonra kendini belli eder ve çok iyi duruma gelirler."

"Benim istediğim sadece üç oyuncu kaldı"

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Çalımbay, şöyle devam etti:

"Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz ve geçen sezon eksiklikten dolayı elendik. Bu sene Avrupa'dan kopmak istemiyorum, özellikle de play-off maçımız da Malmö takımı büyük ihtimal gelecek. Bizim de tanıdığımız bir takım ve burada da lig maçları oynayacağız. Şimdi bizim Adana Demirspor ile maçımız, arkasından kupa ve arkasından Alanyaspor ile maçımız var. Sonra Avrupa maçı ve ardından Beşiktaş maçımız olacak. Play-off oynadığımız takım kuvvetli takımlar bunların hepsi. Eğer biz iyi bir takım kuramazsak ve eksikliklerimizi gideremezsek sıkıntı yaşarız. İki tarafı da götürme açısından sıkıntı yaşarız."

Çalımbay, transfer konusunda yönetimin çalışma yürüttüğünü dile getirerek, "Benim istediğim sadece üç oyuncu kaldı. Bir kanat oyuncusu, bir forvet arkası ve bir tane de 8 numara. Bizim tek istediğimiz bu. Bizden 9 oyuncu gitti, şuana kadar 4 oyuncu aldık. Bizim eksiklerin yerini tamamlasak yeter." dedi.

Kanat oyuncusu olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, istedikleri oyuncuların takıma katılmasıyla alternatifli bir kadrolarının olacağını ve ligde yukarı sıraları hedeflediklerini belirtti.