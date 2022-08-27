Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlılar yarın İstanbul 'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: İHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor - Son Dakika

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