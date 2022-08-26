Futbol: Haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de sezona 4. hafta, Spor Toto 1. Lig'de ise 3. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig'de ise sezonun ilk hafta karşılaşmaları oynanacak.

Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?

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