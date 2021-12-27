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Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi

27.12.2021 22:52
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları tamamlandı.

Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı.

Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.

Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti.

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.

Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kasımpaşa- Altay: 2-0

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: 0-1

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Çaykur Rizespor- Gaziantep FK: 0-1

Göztepe- Adana Demirspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR 19144136142246
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR19116232151739
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 19103629191033
4.FENERBAHÇE 199553123832
5.ATAKAŞ HATAYSPOR1910272723432
6.ADANA DEMİRSPOR 198652722530
7.BEŞİKTAŞ 198473028228
8.AYTEMİZ ALANYASPOR198472931-228
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 198472426-228
10.GALATASARAY197662423127
11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK197662627-127
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR196852620626
13.YUKATEL KAYSERİSPOR196672728-124
14.GZT GİRESUNSPOR196491919022
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR196492127-622
16.ALTAY1953112332-918
17.ÇAYKUR RİZESPOR 1952121734-1717
18.KASIMPAŞA 1936101928-915
19.GÖZTEPE1936101828-1015
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR1943121634-1815

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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