Adana Demirspor'da futbolcuların yeni sezon forma numaraları belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda oynanacak tüm maçlarda, Mario Balotelli 45, Britt Assombalonga 9, Henry Onyekuru 8, Gökhan İnler 88, Badou Ndiaye 17 ve Younes Belhanda 10 numaralı formaları giyecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor 'da futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları belli oldu. Adı transfer haberleriyle anılan Mario Balotelli 'nin ise yeni sezonda 45 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

Kaynak: İHA

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