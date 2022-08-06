Berk Yıldız, Adana Demirspor'da - Son Dakika
Üye Girişi

Berk Yıldız, Adana Demirspor'da

06.08.2022 14:31
Berk Yıldız, Adana Demirspor'da

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'un Boluspor'a kiraladığı sol kanat oyuncusu Berk Yıldız ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Yeni Malatyaspor'un Boluspor'a kiraladığı sol kanat oyuncusu Berk Yıldız ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mavi lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Berk Yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.


YORUMLAR
500
Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti Adana Demirspor, Berk Yıldız'ı transfer etti
Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Berk Yıldız, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berk Yıldız, Adana Demirspor'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 14:31:51. #1.11#
SON DAKİKA: Berk Yıldız, Adana Demirspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement