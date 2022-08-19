Mavi-lacivertli ekip, Rus golcü Artem Dzyuba ile 1+1 yıllığına sözleşme imzaladı. Dzyuba, sosyal medya hesabından Adana Demirspor forması giyerek yaptığı paylaşımda, "Sonunda gerçekleşti. Adana'ya katıldığım için Mutluyum. Yeni meydan okumaya hazırım" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Artem Dzyuba: 'Yeni meydan okumaya hazırım' - Son Dakika

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