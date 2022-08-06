Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

06.08.2022 12:36
Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın saat 19.15'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500
Karagümrük, sezonu Alanyaspor ile açıyor Karagümrük, sezonu Alanyaspor ile açıyor Alanyaspor, Fransız Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı Alanyaspor, Fransız Arnaud Lusamba'yı renklerine bağladı
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Cengiz Aydoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
10:59 Özdağ, Milyoner'de yabancılara oturum sağladığını ağzından kaçıran yarışmacının sözlerini eleştirdi: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
10:50 Muğla'da çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın babası ifade verdi: Parasını istemesi üzerine öldürülmüş
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:18 Ablasının gözü önünde eniştesi tarafından vurulan adam kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayata gözlerini yumdu
10:15 Toprak ve Burak Sergen kardeşlerin oyuncu babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 12:36:07. #1.13#
SON DAKİKA: Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement