Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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