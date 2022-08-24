Giresunsporlu Traore, Partizan'a transfer oldu - Son Dakika
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Giresunsporlu Traore, Partizan'a transfer oldu

24.08.2022 16:50
Giresunsporlu Traore, Partizan'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da forma giyinen Hamidou Traore'nin Sırbistan Süper Ligi takımlarından Partizan'a transfer olduğu bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da forma giyinen Hamidou Traore'nin Sırbistan Süper Ligi takımlarından Partizan'a transfer olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımıza katılan profesyonel futbolcumuz Hamidou Traore'nin transferi için Sırbistan Süper Ligi takımlarından FK Partizan ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine Giresunspor için vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Hamidou Traore, Giresunspor, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunsporlu Traore, Partizan'a transfer oldu - Son Dakika

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