Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet: "Giresunspor bu kez başka bir hikaye yazacak"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, Giresunspor'un bu sezon farklı bir başarı hikayesi yazacağını söyledi.

Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Giresunspor'un geleceğiyle ilgili çok ciddi bir takım kurduklarını belirtti.

Futbolda önemli modellerden birini uygulamaya çalıştıklarını dile getiren Karaahmet, şunları kaydetti:

"Kulübün gelirlerini, giderlerini ayarlamaya çalışıyoruz. Futbol ekonomisini daha aşağılara çekmeye çalışıyoruz ve futbolcu yaş seviyesini altlara alarak Giresunspor'u futbolcu üreten, başarılarını bunlar üzerinden yaparak bir tarih yazmaya çalışıyoruz. Artık futbolda sizler de duyuyorsunuz 'Giresun modeli' diye bir modeli herkes uygulamaya çalışıyor, doğrularımızı almaya çalışıyorlar. Bu da doğru işler yaptığımızın göstergesidir."

Karaahmet, doğru işler yapmaya devam etmeleri halinde başarılarının başka bir noktaya gideceğine işaret ederek, "Çünkü bu seneki Giresunspor'un futbolcularının vereceği performans ve Giresunspor'da yapacağımız şey bizi emin olun çok başka yerlere götürecek. Ben böyle çok iddialı şeyler söylemeyi sevmem ama Giresunspor bu kez başka bir hikaye yazacak." dedi.

Giresunspor'un şu anda alternatifli bir kadrosunun olduğunu vurgulayan Karaahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda hocamızın artık hangi ilk 11 ile çıkacağını bilmiyoruz. Genelde sokakta balık satan da boyacılık yapan da taksicilik yapan da ilk 11'i sayıyor, çünkü kadro o kadar, ama şu anda ilk 11'i sayamıyorsun. Çünkü her mevkide hocamızın çok iyi iki oyuncusu var. Takımda daha farklı bir santrfor olabilir miydi? Bir tane daha alabilirdik. Sonra dedik ki bekleyelim çünkü almış olmak için almak transferin en büyük hatası."

Karaahmet, Giresunspor'un son üç sezonda yaklaşık 60 transfer yaptığını aktararak, "Ben geldiğimde 1,5 senede 74 transfer yapmıştı, zaten kulüpleri bu batırıyor. Bu takıma sahip çıkın çünkü çok değerli oyuncular var. Bunu göreceksiniz, 'Bu adam bunu söylemişti.' diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.