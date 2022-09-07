Ivan Cavaleiro, Alanyaspor'da - Son Dakika
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Ivan Cavaleiro, Alanyaspor'da

07.09.2022 20:30
Ivan Cavaleiro, Alanyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere'nin Fulham takımından Ivan Cavaleiro ile bir yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere'nin Fulham takımından Ivan Cavaleiro ile bir yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Oyuncu için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferin son 2 günü hareketli geçecek. Önemli bölgelerimizde eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerden biri kanat oyuncusuydu. Bu eksikliğimizi İngiltere'nin Fulham takımından Ivan Cavaleiro ile bir yıllık kiralık sözleşme yaparak gideriyoruz. Kendisi zaten kariyeri belli olan ve Corendon Alanyaspor'umuza faydalı olabilecek bir futbolcu. Anlatmaya gerek yok. Talipleri çok olmasına rağmen kendisi bizi tercih etti. Bundan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldin Ivan" dedi. Ivan Cavaleiro, Alanyaspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce diğer Portekizli arkadaşlarımla konuştum. Pozitif referanslar verdiler. Teknik direktörümüzle görüştüm. Buradaki futbol mantalitesinden bahsetti. Bazı videolar izledim. Takımın ne kadar pozitif ve göze hoş gelen bir futbol oynadığını gördüm. Başkanımızın da dediği gibi başka tercihler olabilirdi ancak ben burayı seçtim. Takım arkadaşlarımın, teknik heyetin ve çalışanların verdiği güçle birlikte takım olgusuyla Corendon Alanyaspor'umuzun başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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