Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı

06.08.2022 17:08
Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı.

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon İtalya'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Poli ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı ekip sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Andrea Poli ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız" İfadelerine yer verdi.İtalyan orta saha oyuncusu geçen sezon Akdeniz ekibiyle ligde 28 lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupa maçında olmak üzere 32 maçta forma giydi. Deneyimli orta saha oyuncusu toplamda 2 asistlik performans ortaya koyarken gol sevinci yaşamadı.


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Kaynak: DHA

Andrea Poli, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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