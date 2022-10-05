Gaziantep FK'li Jevtovic, performansından memnun Açıklaması - Son Dakika
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Gaziantep FK'li Jevtovic, performansından memnun Açıklaması

05.10.2022 11:26

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de en fazla süre alan oyunculardan Marko Jevtovic, "Kompakt bir takım içindeyseniz zaten istatistikler bazı oyuncuları ön plana çıkarabiliyor, bende olduğu gibi." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de en fazla süre alan oyunculardan Marko Jevtovic, "Kompakt bir takım içindeyseniz zaten istatistikler bazı oyuncuları ön plana çıkarabiliyor, bende olduğu gibi." dedi.

Gaziantep FK'ye bu sezon başında Sırbistan temsilcisi Partizan'dan transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Jevtovic, kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu.

Ligde oynanan tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan ve toplamda 711 dakika sahada kalan Jevtovic, ligin 3. haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ilk golünü kaydetti.

Marko Jevtovic, AA muhabirine, takıma kısa sürede alıştığını ve ligin ilk haftalarında iyi maçlar çıkardıklarını ifade etti.

Son maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Jevtovic, "İyi yoldayız. Çok iyi bir takıma ve potansiyele sahibiz. Bizim için pozitif ve güzel olan şey, oynadığımız bütün maçlarda karşılaşmaları kazanmak için mücadele ettik. İyi performans gösterdik ve her zaman maçın içindeydik." diye konuştu.

Takımda ön plana çıkmaktan memnun

Jevtovic, kariyeri boyunca sürekli savaşan ve mücadeleyi bırakmayan bir ruhla sahaya çıktığını kaydederek, Gaziantep halkı tarafından sevildiğini ve bunun farkında olduğunu dile getirdi.

Kompakt bir takıma sahip olduklarını söyleyen Jevtovic, şöyle devam etti:

"Tabii iyi bir takım içinde olduğunuz zaman bazı oyuncular ön plana çıkar. Ben de iyi takımların içinde olmayı seviyorum. Hele kompakt bir takım içindeyseniz zaten istatistikler bazı oyuncuları ön plana çıkarabiliyor, bende olduğu gibi. O yüzden gerçekten şanslıyım. Tabii taraftara değinmek istiyorum. Şehrimizde taraftarımızın önünde oyun oynamadık. Hatay'da oynadığımız maçlar boyunca taraftarımızın desteğini gerçekten hissettik. Bizim için oraya kadar geldiler, desteklediler. Takım olarak ligi üst sıralarda bitirip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Takım olarak hedefimiz bu."

Lazar Markovic'e övgü

Takımın kanat oyuncusu Lazar Markovic ile yurttaş olduğunu hatırlatan Jevtovic, şu değerlendirmede bulundu:

"Lazar ile birlikte 6 ay kadar Partizan'da oynadık. Lazar gerçekten çok tecrübeli bir oyuncu. Premier Lig ve Sırbistan Milli Takımı'nda oynamış çok kaliteli bir futbolcu ve pozitif bir insan. Takıma çok katkı vereceğine inanıyorum. Onun gibi pozitif biriyle oynamak benim için ayrıcalık. Takımdaki herkes çok pozitif ve güzel bir arkadaşlık ortamı var. Herkes pozitif olduğu zaman başarı kaçınılmaz oluyor."

Jevtovic, ailesinin kente yeni geldiğini belirterek, "Gaziantep şehrini sevdiler. Biz halen yeni yerleri keşfetmeye çalışıyoruz. Kenti geziyoruz. Gerçekten güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK'li Jevtovic, performansından memnun Açıklaması - Son Dakika

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