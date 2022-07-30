Fatih Karagümrüklü futbolcu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün genç futbolcusu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında dizine darbe alan 20 yaşındaki futbolcunun gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan ötürü ön çapraz bağ ameliyatı olacak Efe Tatlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
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