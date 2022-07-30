Fatih Karagümrüklü futbolcu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi - Son Dakika
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Fatih Karagümrüklü futbolcu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi

30.07.2022 14:08
Fatih Karagümrüklü futbolcu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün genç futbolcusu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün genç futbolcusu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sırasında dizine darbe alan 20 yaşındaki futbolcunun gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtilerek, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan ötürü ön çapraz bağ ameliyatı olacak Efe Tatlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrüklü futbolcu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrüklü futbolcu Efe Tatlı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi - Son Dakika
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