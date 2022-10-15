Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 Hatayspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

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