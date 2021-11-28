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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

28.11.2021 16:27
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası içerisinde Luckassen'in müdahalesinde Djaniny yerde kaldı. Oyun bir süre devam ettikten sonra hakem Cüneyt Çakır VAR'da pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Viviano meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

18. dakikada hakem Cüneyt Çakır, kaleci Viviano'nun penaltı atışı sırasında önde olduğunu gerekçe göstererek tekrarlanmasına karar verdi. Topun başına tekrar geçen Djaniny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adnan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

45+1. dakikada sol kanatta topla buluşan Djaniny, ceza sahası içine girerek sol taraftaki Nwakaeme'ye pasını aktardı. Nwakaeme'nin uzak direğin dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak auta gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Serhat Ahmetoğlu xx, Luckassen xx, Balkovec xx, Caner xx, Jimmy Durmaz xx, Emre Mor xx, Adnan Uğur xx, Bertolacci xx, Karamoh xx, Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Salibur, Ahmed Musa, Vato, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx, Ie xx, Hugo xx, Trondsen xx, Siopis xx, Hamsik xx, Djaniny xxx, Nwakaeme xx, Abdulkadir Ömür xx, Cornelius xx

Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Denswil, Peres, Serkan Asan, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Koita

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Djaniny (dk. 18 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Ie (Trabzonspor), Karamoh (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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