Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası içerisinde Luckassen'in müdahalesinde Djaniny yerde kaldı. Oyun bir süre devam ettikten sonra hakem Cüneyt Çakır VAR'da pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.
16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Viviano meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
18. dakikada hakem Cüneyt Çakır, kaleci Viviano'nun penaltı atışı sırasında önde olduğunu gerekçe göstererek tekrarlanmasına karar verdi. Topun başına tekrar geçen Djaniny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
29. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Adnan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
45+1. dakikada sol kanatta topla buluşan Djaniny, ceza sahası içine girerek sol taraftaki Nwakaeme'ye pasını aktardı. Nwakaeme'nin uzak direğin dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Serhat Ahmetoğlu xx, Luckassen xx, Balkovec xx, Caner xx, Jimmy Durmaz xx, Emre Mor xx, Adnan Uğur xx, Bertolacci xx, Karamoh xx, Pesic xx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Salibur, Ahmed Musa, Vato, Bahattin Demircan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx, Ie xx, Hugo xx, Trondsen xx, Siopis xx, Hamsik xx, Djaniny xxx, Nwakaeme xx, Abdulkadir Ömür xx, Cornelius xx
Yedekler: Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Denswil, Peres, Serkan Asan, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Koita
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Djaniny (dk. 18 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Ie (Trabzonspor), Karamoh (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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