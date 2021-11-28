Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

45+1. dakikada sol kanatta topla buluşan Djaniny, ceza sahası içine girerek sol taraftaki Nwakaeme'ye pasını aktardı. Nwakaeme'nin uzak direğin dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak auta gitti.

18. dakikada hakem Cüneyt Çakır, kaleci Viviano'nun penaltı atışı sırasında önde olduğunu gerekçe göstererek tekrarlanmasına karar verdi. Topun başına tekrar geçen Djaniny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

13. dakikada ceza sahası içerisinde Luckassen'in müdahalesinde Djaniny yerde kaldı. Oyun bir süre devam ettikten sonra hakem Cüneyt Çakır VAR'da pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük , sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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