Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 A. Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 A. Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

08.10.2022 17:54
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 A. Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında FT Antalyaspor, sahasında A. Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında FT Antalyaspor, sahasında A. Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Güray Vural'ın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Wright'ın şutu yandan auta gitti.

50. dakikada sağ kanattan Ghacha'nın ceza sahası içine ortasında Bünyamin Balcı'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

52. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza yayı üzerinden sert şutu savunmadan sekerek Fernando'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sol ayakla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

68. dakikada Guilherme'nin ceza alanına ortasında topu kontrol eden Muhammed Demir'in röveşatası kalecide kaldı.

70. dakikada Güray Vural'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Luiz Adriano'nun şutunu kaleci çıkardı.

80. dakikada sol kanattan ceza alnı içine yapılan ortaya iyi yükselen Calvo'nun kafası üst direkten oyun alanına döndü.

90+7. dakikada Cekici'nin ceza alanı içine ortasında, Calvo kafayla topu filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Mert Güzenge xx, Kerem Ersoy xx, Murat Tuğberk Curbay xx

FTA Antalyaspor: Alperen Uysal xx, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak xx, Luyindama xxx, Güray Vural xx, Fernando Martins xxx, Ufuk Akyol xx, Ndao x (Ghacha dk. 9 x), Sinan Gümüş xxx (Veysel Sarı dk. 71 x), Luiz Adriano xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 71 x), Haji Wright xx (Fredy dk. 85 ?)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Admir Mehmedi, Larsson

Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xxx, Guilherme xx, Bruno Paz x (Cekici dk. 59 xxx), Muric x (Michalak dk. 59 x), Soner Dikmen x (Diuf dk. 67 x), Hadziahmetovic xx, Bytqi x (Oğulcan Ülgün dk. 75 x), Muhammet Demir xx (Ikpeazu dk. 75 x)

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Fernando (dk. 52) (FTA Antalyaspor), Calvo (dk. 90+7) (A.Konyaspor)

Sarı kartlar: Calvo, Muriç, Adil Demirbağ, Oğulcan Ülgün (A.Konyaspor), Luiz Adriano, Sinan Gümüş, Fernando (FTA Antalyaspor) - ANTALYA

YORUMLAR
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Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Güray Vural, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 A. Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 A. Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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