Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 Altay: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Altay'ı ağırladı.

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