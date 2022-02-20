Stat: Kalyon
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Caulker, Mendyl, Vetrih, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Sagal, Muhammet Demir
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Stambouli, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas, Assombalonga
Gol: Dk. 18 Assombalonga (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Kitsiou (Gaziantep FK), Dk. 42 Yunus Akgün (Adana Demirspor)
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep FK-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.
14. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının sol köşesindeki Mendly, topu içerideki Sagal'a ortaladı. Bu futbolcunun yükselerek kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Muric'ten döndü. Ceza sahasında topu tekrar alan Sagal'ın vuruşunda, Muric meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.
18. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Assombalonga topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu: 0-1
45. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Vargas'a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Günay Güvenç uzanarak topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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