Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

07.08.2022 21:23
Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma Adana Demirspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ kanattan ilerleyen Sergio'nun kale önüne ortasında Sainz topu ağlara yolladı. 1-2

76. dakika atağa geçen hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Alexis Perez'in ortasında Sainz'in vuruşunu kaleci Ertaç uzaklaştırdı.

81. dakikada Semih'in pasında topla buluşan Onyekuru rakibini geçerek çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

90+2. dakikada gelişen Giresunspor atağında Mert Han'ın uzun pasında Rahmetullah Berişbek, yaklaşık 23 metreden sert şutunda topu köşeden filelere gönderdi. 2-3

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kutluhan Bilgiç

Giresunspor: Onurcan x, Sergen xx (Mert Han dk. 86 ?), Alper xx, Sainz xxx (Rahmetullah dk. 86 xx), Traore xx, Bajic xx, Sergio xx (Talha dk. 90+1 ?), Doğan Can x (Savicevic dk. 46 x), Murat Cem x (Erol Can dk. 63 x), Alexis Perez xx, Hayrullah xx

Yedekler: Erkan, Anıl Yiğit, Fatih, Çekdar, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Adana Demirspor: Ertaç xx, Samet xx, Onyekuru xxx, Assambalonga xx (Berk dk. 80 ?), Belhanda xxx (Tayyip Talha dk. 75 x), Ndiaye xx, Svensson xx, Yusuf xx (Akintola dk. 63 xx), Rakitskyi xx, Rodrigues xx, Gökhan xxx (Semih dk. 81 ?)

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Bjarnason, Manev, Arda Okan, Erhun Aksel

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Gökhan İnler (dk. 23), Younes Belhanda (dk. 29), Henry Onyekuru (dk. 81), (Adana Demirspor), Borja Sainz (dk. 56), Rahmetullah Berişbek (dk. 90+2) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Hamidou Traore, Sergio Junior (Giresunspor) Papa Ndiaye, Yaroslav Rakitskyi (Adana Demirspor) - GİRESUN

YORUMLAR
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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Süper Lig: Giresunspor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) Süper Lig: Giresunspor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Giresunspor, Murat Cem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 2 Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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