Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

09.08.2022 18:07
Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Sakatlığı bulunan isimlerden Welinton düz koşu yaparken Atiba'nın da tedavisine devam edildi. Josef de Souza ise takımdan ayrı olarak güçlendirme çalışması yaptı. Bu futbolcunu önümüzdeki hafta saha koşularına başlaması planlanıyor. Kaleci Mert Günok ise uzun süre sonra ilk kez takımla birlikte çalıştı. Isınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Çeşitli pas varyasyonlarının yapıldığı çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı. Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Sahaya ekran getirildi

Teknik Direktör Valerien Ismael'in daha önce çalıştırdığı takımlarda uyguladığı ekran sistemi de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne getirildi. Bugün yapılan antrenmanda saha kenarında yer alan ekran sayesinde, antrenman sırasında oyuncuya gerçek zamanlı olarak pozisyonları gösteriliyor. Sahanın etrafındaki 3 kameranın anlık görüntülerinin ekranda yer almasıyla, Teknik Direktör Valerien Ismael, anlık olarak oyunu durdurup, futbolculardan istediklerini de canlı analizle oyuncularına bildiriyor. 2 metre yüksekliğinde, 3,5 metre genişliğinde olan ekranda rakip takımlara dair görüntüler ve bunlara dair yapılacaklar gösteriliyor. Ayrıca Teknik Direktör Valerien Ismael, antrenman öncesinde oyunculardan idmanda yapmalarını istediklerini yine bu ekrandan gösterebiliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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