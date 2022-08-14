Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

14.08.2022 20:19
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Hatay'da MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Hatay'da MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Markovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutu yan ağlarda kaldı.

19. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in kullandığı serbest vuruşta top direk dibinden auta gitti.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz xx, Bahtiyar Birinci xx, İbrahim Bozbey xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Kitsiou xx, Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy xx, Hanousek xx, Mustafa Eskihellaç xx, Jevtovic xx, Markovic x, Maxim xx, Furkan Soyalp x, Figueiredo x

Yedekler: Burak Bozan, Valmir Velıu, Tomas Pekhart, Halil İbrahim Pehlivan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Alexander Merkel, Luka Stankovski, Efe Can Saçıkara, Lourency

Teknik Direktör: Erol Bulut

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Oğuz Ceylan xx, Atakan Çankaya xx, Mujakic xx, Marlon, Pedrinho xx, Abdullah Durak xx, Chatzigiovanis xx, Zahid xx, Beridze xx, Federico xx

Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Jese Rodriguez Ruiz, Omogbolahan Gregory Ariyibi, Lamine Diack, Yasin Güreler, Ali Sowe, Ali Kaan Güneren, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Sarı kartlar: Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK ), Atakan, Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü) - HATAY

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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