Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika
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Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

14.08.2022 22:26
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, Ankaragücü karşısında güzel bir oyun oynadıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, Ankaragücü karşısında güzel bir oyun oynadıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bulut Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada yeterince gol pozisyonuna girdiklerini belirtti.

Maçı daha erken bitirmeyi beklediklerini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Bugün Ankaragücü karşısında güzel bir oyun, hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama yakaladığımız pozisyonları tam anlamıyla son pas olsun son vuruş olsun değerlendiremedik. Konsantrasyon eksikliğinden olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda bizim adımıza iyi bir maç oldu. Futbolcularım gerçekten bu sıcak havada, nemli havada iyi bir performans gösterdiler. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum."

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Gaziantep FK, Ankaragücü'nü tek golle geçti Gaziantep FK, Ankaragücü'nü tek golle geçti Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından
Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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