Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Aabid'in ceza sahası içine ortasında müsait pozisyondaki El Kaabi'nin röveşatasını kaleci Uğurcan Çakır çeldi.
28 dakikada sol taraftan ceza sahasın giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.
39. dakikada Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Edin Visca, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Visca'nın sahadan çıkarken sol kolunu oynatamadığı gözlendi.
45. dakikada Doğuncan uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Alpaslan Dedeş xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Larsen xx, Denswil xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Doğucan x, Siopis xx, Bakasietas xx, Visca x (Kouassi dk. 42 x), Trezeguet xx, Cornelius xx
Yedekler: Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet xx, Vranjes x, Falette xx, Adekkugbe xx, Musa Çağıran x, Riberio x, Aabid xx, Lobjanidze xx, Saint-Louis x, El Kaabi xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur, Mehdi, Recep, Kamara, Kevin Varga, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Sadık Baş
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Sarı kartlar: Ribeiro, Musa Çağıran (Hatayspor), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor) - TRABZON
Son Dakika › Spor › Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika