Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

12.08.2022 22:03
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Aabid'in ceza sahası içine ortasında müsait pozisyondaki El Kaabi'nin röveşatasını kaleci Uğurcan Çakır çeldi.

28 dakikada sol taraftan ceza sahasın giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'den döndü.

39. dakikada Falette ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Edin Visca, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Visca'nın sahadan çıkarken sol kolunu oynatamadığı gözlendi.

45. dakikada Doğuncan uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Alpaslan Dedeş xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Larsen xx, Denswil xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Doğucan x, Siopis xx, Bakasietas xx, Visca x (Kouassi dk. 42 x), Trezeguet xx, Cornelius xx

Yedekler: Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet xx, Vranjes x, Falette xx, Adekkugbe xx, Musa Çağıran x, Riberio x, Aabid xx, Lobjanidze xx, Saint-Louis x, El Kaabi xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur, Mehdi, Recep, Kamara, Kevin Varga, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Sadık Baş

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarı kartlar: Ribeiro, Musa Çağıran (Hatayspor), Yusuf Erdoğan (Trabzonspor) - TRABZON

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Kaynak: İHA

Erce Kardeşler, Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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